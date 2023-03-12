Сафонов считает важным проведение товарищеских матчей сборной России по футболу

По мнению вратаря национальной команды, сейчас это единственная возможность сыграть на международной арене

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Участие в товарищеских матчах в составе сборной России по футболу на данный момент является единственной возможностью сыграть на международной арене. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал вратарь сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов.

Сафонов вошел расширенный состав сборной России из 41 игрока на мартовский сбор, который пройдет с 19 по 28 марта.

"Приятно каждый раз вызываться в сборную, главное доказать, что я достоин играть, - сказал Сафонов. - То, что сборная собирается, это очень важно, могу судить по себе, для меня это единственная возможность играть на международной арене, для меня важен этот опыт. Я успел отыграть в Лиге чемпионов один сезон, мне запомнились те эмоции, жду именно таких эмоций, ради них я и играю в футбол. Может, уровень наших нынешних соперников немного не такой, но если ехать в сборную, то ради побед".

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести матч национальных команд 26 марта в Санкт-Петербурге.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. За это время мужская сборная России провела три товарищеские игры: в сентябре российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре - с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0).