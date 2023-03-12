Ахметов считает, что его шансы попасть в сборную России понизились после матча с "Динамо"

В игре с бело-голубыми полузащитник провел на поле 16 минут и не отметился результативными действиями

КРАСНОДАР, 12 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Шансы полузащитника "Краснодара" Ильзата Ахметова попасть в сборную России по футболу на предстоящие товарищеские матчи понизились после игры 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги против "Динамо". Такое мнение сам игрок высказал ТАСС в воскресенье.

В субботу "Краснодар" дома со счетом 3:1 обыграл "Динамо". Ахметов провел на поле 16 минут и не отметился результативными действиями. Ранее Ахметов был включен в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

"Пока я только попал в расширенный список, но совершенно не факт, что я буду играть, - сказал Ахметов. - Конечно, я хочу сыграть, но мне кажется, что после игры с "Динамо" ситуация чуть осложнилась, и мои шансы несколько понизились. Что касается соперников нашей сборной, то это хорошие команды, выше уровнем, чем те, что были до этого. Будут очень тяжелые матчи, и нужно отдать всего себя, чтобы показать красивую игру и победить".

Ахметову 25 лет, в текущем сезоне он провел 25 игр в различных турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

23 марта сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Ирана в Тегеране. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести матч национальных команд 26 марта в Санкт-Петербурге.