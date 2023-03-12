Бородавко заявил о нехватке конкуренции на международных стартах без российских лыжников

Старший тренер сборной России отметил, что резко упал уровень смотрибельности соревнований без спортсменов из России

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Нехватка конкуренции очень четко прослеживается на международных соревнованиях по лыжным гонкам без участия в них российских спортсменов. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

"На мировой арене у мужчин доминируют две команды - наша и норвежская команды. Когда одна из них отсутствует, соревнования превращаются, скажем так, в игру в одни ворота. Это мы наблюдаем во многих гонках этого сезона, когда побеждали норвежцы у мужчин, а шведская сборная - у женщин. Очень четко прослеживается нехватка конкуренции", - сказал Бородавко.

Он отметил, что уровень смотрибельности соревнований без российских спортсменов также резко упал. "Даже в Норвегии просмотры этапов Кубка мира и чемпионата мира упали на 30%", - сказал тренер.

Международный олимпийский комитет после обострения ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. По решению Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) россияне и белорусы в текущем сезоне пропустили турниры под эгидой организации. В январе FIS сообщала, что до весны не планирует поднимать вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования.