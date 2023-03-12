12 марта, 12:31
Летние олимпийские виды спорта

Винер заявила, что художественная гимнастика России стала еще сильнее после ввода санкций

Винер заявила, что художественная гимнастика России стала еще сильнее после ввода санкций
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер
© Станислав Красильников/ ТАСС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что на последний чемпионат страны заявилось 60 команд в групповых упражнениях

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская художественная гимнастика после ввода международных санкций против отечественного спорта стала еще сильнее. Такое мнение журналистам в воскресенье высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер.

"Сейчас я не смотрю эти чемпионаты мира и Европы, - сказала Винер. - Мне это неинтересно. Я смотрю наши турниры и понимаю, что именно они являются настоящими чемпионатами мира. В них участвует огромное количество регионов, на последний чемпионат страны заявилось 60 команд в групповых упражнениях, чего раньше никогда не было. Идет очень серьезная борьба за высокие оценки и попадание в сборную".

"Мы двигаемся вперед хорошими темпами. Я думаю, что художественная гимнастика в нашей стране стала только набирать силу благодаря этим санкциям", - добавила глава ВФХГ.

Международная федерация гимнастики в марте 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию. 

Теги:
Винер, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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