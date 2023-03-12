Винер заявила, что художественная гимнастика России стала еще сильнее после ввода санкций

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что на последний чемпионат страны заявилось 60 команд в групповых упражнениях

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российская художественная гимнастика после ввода международных санкций против отечественного спорта стала еще сильнее. Такое мнение журналистам в воскресенье высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер.

"Сейчас я не смотрю эти чемпионаты мира и Европы, - сказала Винер. - Мне это неинтересно. Я смотрю наши турниры и понимаю, что именно они являются настоящими чемпионатами мира. В них участвует огромное количество регионов, на последний чемпионат страны заявилось 60 команд в групповых упражнениях, чего раньше никогда не было. Идет очень серьезная борьба за высокие оценки и попадание в сборную".

"Мы двигаемся вперед хорошими темпами. Я думаю, что художественная гимнастика в нашей стране стала только набирать силу благодаря этим санкциям", - добавила глава ВФХГ.

Международная федерация гимнастики в марте 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.