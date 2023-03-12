Хоккеист Иванюженков заявил, что находится на сборах в Сочи

Нападающий назвал фейком информацию о том, что он якобы причастен к конфликту в одном из подмосковных ресторанов, в результате которого погиб человек

ТАСС, 12 марта. Нападающий клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Артем Иванюженков находится с командой на сборах, игрок назвал фейком информацию о своем участии в конфликте, произошедшем в ресторане в подмосковном Подольске. Видеообращение хоккеиста опубликовал в воскресенье телеграм-канал Baza.

"Друзья, добрый день, меня зовут Артем Иванюженков, по сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации, я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется. Всем хорошего дня и привет из Сочи", - сказал Иванюженков.

В ресторане в Подольске между посетителями произошел конфликт, в ходе которого 24-летний местный житель получил ножевое ранение и 12 марта умер в больнице. Возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента, с ними проводятся допросы, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение. В воскресенье телеграм-канал "112" сообщил, что Иванюженкова доставили для допроса и проверяют на причастность к убийству.

Позже представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что информация о задержании Иванюженкова по делу об убийстве не соответствует действительности, участником конфликта он не является.