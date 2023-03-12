Российский футболист "Торино" Миранчук сделал пятую голевую передачу в чемпионате Италии

"Торино" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Лечче", главные тренера обеих команд были удалены в первом тайме матча

ТАСС, 12 марта. Футбольный клуб "Торино" со счетом 2:0 обыграл "Лечче" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в воскресенье.

В составе "Торино" забитыми мячами отметились Вилфрид Синго (20-я минута) и Антонио Санабрия (23). Российский полузащитник "Торино" Алексей Миранчук отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом. Для него она стала пятой в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, также на счету Миранчука четыре гола в национальном первенстве.

На 33-й минуте матча за неспортивное поведение были удалены главные тренеры команд Иван Юрич ("Торино") и Марко Барони ("Лечче"). Перед этим сербский полузащитник "Торино" Иван Илич получил желтую карточку за грубый подкат.

"Торино" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. "Лечче" располагается на 15-й позиции с 27 очками. В следующем туре "Торино" примет лидера национального первенства "Наполи" 19 марта, "Лечче" в этот же день встретится на выезде с "Фиорентиной".