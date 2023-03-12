Олимпийский чемпион гимнаст Нагорный выиграл два золота чемпионата России за день

Спортсмен победил в опорном прыжке и упражнении на параллельных брусьях

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Обладатель золотой медали Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях Никита Нагорный стал победителем чемпионата России в опорном прыжке и упражнении на параллельных брусьях. Турнир завершился в воскресенье в Казани.

В опорном прыжке Нагорный набрал 14,666 балла, вторым стал Алексей Усачев (14,600), третье место занял Даниел Маринов (14,550). В упражнении на параллельных брусьях победитель показал результат 14,633 балла, серебряная медаль досталась Сергею Найдину (13,766), бронзовая - Ивану Гергету (13,766). Первое место в упражнении на перекладине занял Найдин (13,433), Кирилл Гашков стал вторым (13,333), Маринов - третьим (13,266).

В опорном прыжке у женщин первой стала Виктория Листунова (13,783), второе место у Элеоноры Афанасьевой (13,483), третье - у Юлии Бирюли (13,433). Листунова также победила в упражнении на разновысоких брусьях (15,233), второй стала Ульяна Перебиносова (14,600), тройку лидеров замкнула Яна Ворона (13,566).

Олимпийские чемпионы в командном многоборье Артур Далалоян и Денис Аблязин снялись с чемпионата России из-за повреждений.

11 марта было разыграно еще пять комплектов наград, мужчины выступали в трех отдельных видах. В соревнованиях на коне победил олимпийский чемпион Токио Давид Белявский (14,133), второе место занял Никита Андронов (13,933), третье - Маринов (13,700). Сильнейшим на кольцах стал Григорий Климентьев (13,966), второе место у Ильи Заики (13,933), тройку лучших замкнул Виктор Калюжин (13,900). В вольных упражнениях лучшим стал Кирилл Прокопьев (14,000), серебро завоевал Маринов (13,866), бронзу - Дмитрий Дубинин (13,666).

В вольных упражнениях у женщин золото завоевала Листунова (15,100), второй стала Ворона (13,600), третье место заняла Лейла Васильева (13,566). В упражнении на бревне победу одержала Ворона (14,500), серебро досталось Елене Герасимовой (14,266), бронза - Алене Глотовой (14,133).