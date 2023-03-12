Чемпионка мира Сидорова допустила, что выступит на фестивале прыжков с шестом в 2024 году

От турнира текущего сезон6а спортсменка ждет интересной борьбы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вице-чемпионка Олимпийских игр Анжелика Сидорова, пропускающая зимний сезон, не исключает, что примет участие в следующем Всероссийском фестивале прыжков с шестом, который пройдет в 2024 году. Об этом Сидорова сообщила журналистам в воскресенье.

12 марта в Москве во Дворце спорта "Лужники" проходит фестиваль прыжков с шестом.

"Это четвертый турнир по счету, надеюсь, что в следующем сезоне проведем пятый, юбилейный, - сказала Сидорова. - О том, буду ли я в нем участвовать, загадывать рано. Но я уверена, что в любом случае буду присутствовать на нем. В каком качестве - посмотрим".

"От сегодняшнего турнира я жду интересной борьбы, мальчики в этом году очень сильно подтянулись. Сама я в сегодняшнем старте принимать участия не буду, потому что не готовилась к этому сезону. Иначе было бы странно", - добавила спортсменка.

В 2022 году Сидорова являлась обладательницей лучших результатов в мире как в зимнем, так и летнем сезонах (4,87 и 4,91 метра соответственно). Из-за санкций, наложенных на российскую легкую атлетику после обострения ситуации на Украине, спортсменка лишилась возможности защитить на чемпионате мира в США свой титул победительницы, завоеванный в 2019 году в Катаре.

Сидоровой 31 год, помимо серебра Игр в Токио и золота летнего чемпионата мира 2019 года, на ее счету победы на летнем чемпионате Европы 2014 года и финале Бриллиантовой лиги в 2021 году. Спортсменка дважды становилась второй на зимних мировых первенствах (2014, 2018) и два раза побеждала на чемпионатах Европы в помещении (2015, 2019).