Организатор фестиваля прыжков с шестом рассказала о планах проведения турниров в регионах

По словам Светланы Абрамовой, эти турниры не будут дублировать московские соревнования

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Организатор московского фестиваля прыжков с шестом Светлана Абрамова не собирается останавливаться на достигнутом, она планирует проводить соревнования прыгунов с шестом и в регионах. Об этом Абрамова сообщила в воскресенье журналистам.

С 11 по 12 марта в Москве во Дворце спорта "Лужники" проходит очередной, четвертый по счету фестиваль прыжков с шестом. "На этом турнире ребята соревнуются с большим удовольствием, - заметила Абрамова. - Они прекрасно понимают, что это делается для них, в первую очередь. Мы, организаторы, вкладываем в турнир всю нашу душу, мы очень любим наших спортсменов, а они это чувствуют и с большим удовольствием приезжают".

"Мы планируем потихоньку выходить в регионы, но на это нужны немалые средства. А дублировать соревнования не хочется, поэтому если нам все-таки удастся сделать турниры в регионах, то там будет немного другое", - добавила организатор московского фестиваля, возглавляющая центр развития прыжков с шестом "Созвездие".

Абрамова рассказала, что в среднесрочной перспективе она планирует организовать серию турниров по прыжкам с шестом, которая будет завершаться финалом.

Абрамова, заслуженный тренер России и мастер спорта международного класса, является личным тренером чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2020 Анжелики Сидоровой.