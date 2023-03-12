Московское "Динамо" проиграло "Торпедо" и не смогло выйти в 1/4 финала Кубка Гагарина

Нижегородская команда выиграла серию со счетом 4-2

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома со счетом 1:2 в овертайме уступило нижегородскому "Торпедо" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 993 зрителей.

В составе победителей две шайбы забросил Денис Ян (30-я, 62-я минуты). У "Динамо" отличился Эрик О'Делл (31). "Торпедо" выиграло серию до четырех побед со счетом 4-2.

"Торпедо" вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина впервые с сезона-2015/16, тогда нижегородская команда обыграла в первом раунде финский "Йокерит" (4-2), а на следующей стадии уступило столичному ЦСКА (1-4).

В другом матче игрового дня череповецкая "Северсталь" дома со счетом 3:0 обыграла московский ЦСКА. Счет в серии стал 3-3, решающий матч пройдет 14 марта в Москве.