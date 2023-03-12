Кокорин забил десятый гол за "Арис" в чемпионате Кипра по футболу

Российский нападающий отличился с пенальти в матче против "Пафоса", встреча завершилась вничью

ТАСС, 12 марта. "Арис" сыграл вничью с "Пафосом" со счетом 2:2 в выездном матче 27-го тура чемпионата Кипра по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

Российский нападающий гостей Александр Кокорин реализовал пенальти на 14-й минуте матча. Этот гол стал для Кокорина 10-м в текущем сезоне чемпионата Кипра, в активе россиянина 4 голевые передачи. В составе "Ариса" голом также отметился Лео Бенгтссон (45+3). У "Пафоса" отличился Онни Валакари (24, с пенальти; 81).

"Арис" располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Кипра, на счету команды 54 очка в 27 матчах. "Пафос" с 51 очком идет четвертым.

В следующем туре 19 марта "Арис" на своем поле сыграет против клуба АЕК. "Пафос" двумя днями ранее на выезде встретится с АПОЭЛом.