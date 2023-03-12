Кудашов заявил, что его разочаровали некоторые игроки "Динамо" в плей-офф КХЛ

Московский клуб проиграл "Торпедо" в серии первого раунда со счетом 2-4

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Некоторые игроки московского "Динамо" разочаровали главного тренера команды Алексея Кудашова по итогам плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом специалист заявил журналистам в воскресенье.

12 марта "Динамо" на своем льду в овертайме проиграло нижегородскому "Торпедо" со счетом 1:2. Московский клуб уступил сопернику в серии до четырех побед (2-4) и завершил сезон.

"Для многих игроков регулярный чемпионат и плей-офф по-разному сложились, о некоторых игроках мнение поменялось. У Ильи Коновалова была микротравма, поэтому [в воротах] сыграл Константин Волков. Есть игроки, которые меня разочаровали", - сказал Кудашов.

"Если разбираться детально, то вторую игру в Нижнем Новгороде (2:5) мы провели плохо, настрой не тот был, что на первый матч (3:1). Ключевая игра - четвертая. Когда 2:0 вели в Москве и вместо того, чтобы доводить до победы, ушли в овертайм и там проиграли", - добавил он.

Последние три игры серии бело-голубые проиграли в овертайме. "Мы разбирали с игроками, это чисто тактические моменты. Наши молодые пацаны немного не так играли, поэтому и получили голы. Это не боязнь", - пояснил главный тренер "Динамо".

Выбор игроков у "Динамо" стал больше

По ходу пятого матча серии "Динамо" дважды пропускало шайбы на той же минуте, на которой забрасывало и выходило вперед. В четвертом матче бело-голубые вели со счетом 2:0 и 3:2, но в итоге проиграли 4:5 в овертайме.

"Тему и проблему мы видели и естественно пытались ее решить. Выходили разные игроки, давались установки. Иногда пропускали не в следующей смене после заброшенных шайб, а через смену. Я в этой ситуации не разобрался, потому что на льду были все без исключения, начиная от первого звена до четвертого, и все пары защитников. И никаких изменений не было", - рассказал Кудашов.

"Иногда залетали совсем странные голы, но они все равно залетали. Там даже тактические моменты делались разные, но все равно пропускали. Это тема для выводов", - добавил главный тренер "Динамо".

Летом "Динамо" покинул ряд игроков. В том числе лучший бомбардир прошлого регулярного чемпионата Вадим Шипачев, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов и Дмитрий Кагарлицкий.

"Основной плюс [сезона] тот, что большой пласт игроков получил не просто игровой опыт, а они стали полноценными игроками команды. Выбор из игроков стал больше, в первую очередь это касается молодежи. Сложился какой-то костяк, но расстроил плей-офф. На кого мы надеялись и видели, что они должны прогрессировать, мы этого не увидели в плей-офф", - подчеркнул Кудашов.

По итогам регулярного чемпионата "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Московский клуб впервые с сезона-2017/18 не сыграет в четвертьфинале Кубка Гагарина, тогда столичный клуб занял девятое место на Западе по итогам регулярного чемпионата и не пробился в плей-офф. "Динамо" проиграло в серии первого раунда впервые с сезона-2013/14, когда уступило "Локомотиву" (3-4).