Капитан "Торпедо" поблагодарил болельщиков за поддержку во время серии плей-офф с "Динамо"

Антон Сизов отметил, что команда сделала только первый шаг в Кубке Гагарина

ТАСС, 13 марта. Игроки нижегородского "Торпедо" чувствовали поддержку болельщиков во время серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" и благодарным им за это. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал капитан нижегородского клуба Антон Сизов.

В воскресенье "Торпедо" на выезде в овертайме обыграло "Динамо" со счетом 2:1 и победило в серии до четырех побед (4-2).

"Мы все чувствовали, огромное им спасибо за такую поддержку, за такую атмосферу, за то, что они находят время приехать, добраться и поддержать свою команду. Это дорогого стоит, мы играем для них и за них", - сказал Сизов.

"Конечно, где-то больше эмоционально тяжеловато, а физически хорошее состояние. У нас не было в сезоне спадов, в плей-офф те же игры, они ничем не отличаются от игр в регулярном чемпионате. Нам без разницы, с кем играть [в следующем раунде], какой соперник, мы будем навязывать свою игру и сейчас отдохнем, восстановимся. Это только один шажочек, осталось три", - добавил защитник "Торпедо".

Соперник нижегородского клуба по четвертьфиналу определится позднее. "Торпедо" стало третьим участником четвертьфинальной стадии плей-офф среди команд Западной конференции. Ранее туда пробились петербургский СКА, одолевший минское "Динамо" (4-2), и ярославский "Локомотив", оказавшийся сильнее подмосковного "Витязя" (4-1).