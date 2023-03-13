"Питтсбург" в овертайме обыграл "Рейнджерс" в матче НХЛ. Малкин сделал две передачи

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 13 марта. "Питтсбург" со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в ночь на понедельник.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рикард Ракелль (7-я минута), Джейсон Закер (22) и Крис Летанг (62). У проигравших отличился Баркли Гудроу (12) и Крис Крайдер (50).

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Он набрал очки в пятом матче подряд. За этот период нападающий не забросил ни одной шайбы, но записал на свой счет восемь передач. Малкин догнал Джереми Рёника в списке лучших бомбардиров НХЛ, на их счету по 1 216 очков, они делят 46-е место.

Российские нападающие "Рейнджерс" Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, а также защитник "Питтсбурга" Дмитрий Куликов не набрали очков. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин провел матч в запасе. Решающую шайбу "Рейнджерс" пропустили в меньшинстве после удаления Панарина на две минуты.

"Рейнджерс" занимают 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 84 очка в 66 матчах. "Питтсбург" располагается на 4-й позиции с 78 очками по итогам 66 игр. В следующем матче "Рейнджерс" сыграют на своей площадке с "Вашингтоном" 15 марта. "Питтсбург" в этот же день примет "Монреаль".