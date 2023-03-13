Российский форвард "Вегаса" Дорофеев забросил дебютную шайбу в НХЛ

Россиянин отметился голом и результативной передачей в матче против "Сент-Луиса"

ТАСС, 13 марта. "Вегас" со счетом 5:3 обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник в Сент-Луисе.

Заброшенными шайбами в составе "Вегаса" отметились Вильям Карлссон (9-я минута), Джонатан Маршессо (21), Майкл Амадио (23), Павел Дорофеев (46), Алекс Пьетранжело (60). У "Сент-Луиса" отличились Якуб Врана (14), Джордан Кайру (36), Тайлер Питлик (44).

Также на счету Дорофеева результативная передача, россиянин набрал первые очки в НХЛ. 22-летний форвард является воспитанником уральской хоккейной школы, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за магнитогорский "Металлург" и челябинский "Трактор". В 2019 году на драфте НХЛ нападающий был выбран "Вегасом" в третьем раунде под общим 79-м номером, дебют россиянина за клуб состоялся 13 октября 2021 года в матче против "Сиэтла", позже Дорофеев был переведен в фарм-клуб.

Соотечественник и одноклубник Дорофеева форвард Иван Барбашев отметился результативной передачей. Форвард выступал за "Сент-Луис" с 2017 по 2023 год и за это время выиграл Кубка Стэнли. Всего в нынешнем сезоне Барбашев набрал 35 очков (12 шайб + 23 передачи).

"Вегас" одержал третью победу подряд, команда занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 88 очков в 67 матчах. "Сент-Луис" располагается на шестом месте в таблице Центрального дивизиона с 63 очками в 66 играх. В следующем матче "Вегас" на выезде сыграет с "Филадельфией" 15 марта, "Сент-Луис" 16 марта примет "Миннесоту".

В других матчах игрового дня "Детройт" дома победил "Бостон" (5:3), "Каролина" на выезде уступила "Нью-Джерси" (0:3), "Виннипег" в гостях победил "Тампу" (3:2), российский голкипер проигравшей команды Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22. "Калгари" дома победил "Оттаву" (5:1), "Нэшвилл" на выезде обыграл "Анахайм" (5:4 ОТ), "Аризона" на своей площадке переиграла "Миннесоту" (5:4 ОТ).