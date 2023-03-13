Писарский считает, что может попасть в сборную России, несмотря на итог матча с ЦСКА

В воскресенье "Крылья Советов", за которые играет Владимир Писарский, на выезде уступили ЦСКА со счетом 0:4 в матче РПЛ

ТАСС, 13 марта. Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Владимир Писарский считает, что имеет шанс быть вызванным в сборную России на предстоящие мартовские сборы, несмотря на проигранный матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Комментарий Писарского в понедельник приводит "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Крылья Советов" на выезде уступили ЦСКА со счетом 0:4. 6 марта пресс-служба российской национальной команды опубликовала расширенный состав сборной на предстоящие мартовские сборы, в списке присутствовал Писарский.

"Я не считаю, что про сборную можно забыть [после этого матча], - сказал Писарский. - Это один матч. Все бывает. Тяжелое поле, тяжелая погода и собственные ошибки привели к такой игре".

1 и 5 марта "Крылья Советов" также провели матчи в столице против "Динамо" (1:1 - в Кубке России, 0:1 - в чемпионате). "В Москве играть не устали. Такое бывает. Чувствуем себя здесь почти как дома", - добавил он.

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 19 матчах.