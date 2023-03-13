Женская сборная России по мини-футболу обыграла иранок в товарищеском матче в Тегеране

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу российских спортсменок

ТАСС, 13 марта. Женская сборная России со счетом 4:0 победила команду Ирана в товарищеском матче по мини-футболу. Встреча прошла в понедельник в Тегеране.

Забитыми мячами отметились Оксана Алемайкина (1-я минута), Екатерина Самойлова (20, 22) и Валерия Хлебосолова (29).

23 марта мужская сборная России по футболу также должна провести товарищескую встречу с командой Ирана в Тегеране.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.