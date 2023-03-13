Тутберидзе считает удачной короткую программу фигуристки Петросян в сезоне-2022/23

5 марта спортсменка победила в финале Гран-при России, показав лучший результат в короткой и произвольной программах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Короткая программа фигуристки Аделии Петросян на композицию Voila, с которой она выступала в сезоне-2022/23, получилась удачной. Такое мнение в интервью ТАСС высказала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, в группе которой занимается спортсменка.

"Ее короткая программа очень удачная, она действительно получилась. Я еще в начале сезона считала, что она заслуживает более высоких баллов. Совпало все - и сама Адель, и костюмы, и катание. Я знаю, если она будет достойно кататься, то постепенно заработает свои компоненты. Катайся красиво, прыгай лучше и стабильнее. И на тренировках показывай, что достойна высоких баллов", - сказала Тутберидзе.

5 марта 15-летняя Петросян стала победительницей финала Гран-при России. Она показала лучший результат и в короткой, и в произвольной программе.