Тутберидзе рассказала, что Хромых пока катается в корсете из-за проблем со спиной

Майе Хромых посылается одно испытание за другим, отметила заслуженный тренер России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых продолжает тренировки, но пока вынуждена это делать в корсете из-за проблем со спиной. Об этом в интервью ТАСС рассказала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, в группе которой занимается спортсменка.

"Восстановили форму, четверной, а затем ужасная травма руки. С начальной позы короткой программы сделала один толчок, споткнулась, поймала зубец левой рукой, промахнулась мимо льда, и зубец уперся в руку. Это кончилось очень плохо, была большая потеря крови, судороги. Ее увезла скорая, потом была операция. Причем не сразу, врачи отложили ее на день, чтобы пригласить специального нейрохирурга, настолько сложная была эта травма", - сообщила Тутберидзе.

"Мы очень долго возвращались после всего этого - долго снимали гипс, долго разрабатывали руку, Майя не могла поднять ее даже на 45 градусов от бедра. За это время, к сожалению, вес пошел вверх. Но она вышла, начала кататься. Бороться и с нагрузками, и с весом одновременно нельзя - это опасно для спины. Сейчас она пока не прыгает, катается в корсете, теперь уже из-за проблемы со спиной. Так складывается, что Майе испытание за испытанием посылается", - добавила тренер.