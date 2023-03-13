Фетисов считает, что российский спорт надо переформатировать на внутренние потребности

Спорт с детства приучает людей к дисциплине, подчеркнул Вячеслав Фетисов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спорт в России надо переформатировать на внутренние потребности, важной задачей является развитие школьного и студенческого спорта. Такое мнение журналистам в понедельник высказал депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Спорт с детства приучает людей к дисциплине, игре по правилам, ставить перед собой цели и задачи и стремиться к ним. Это то, что детям пригодится. У нас спорт стал национальной идеей, президент страны все делает для того, чтобы массовый спорт развивался. Мне кажется, пришло время переформатировать [его] на внутренние потребности", - отметил Фетисов.

"Развивать школьный и студенческий спорт - это очень важная задача. Не только уроки физкультуры, но и соревнования - класс на класс, школа на школу. Это является главным смыслом спорта - соревноваться со своими сверстниками и соседями. Развитие студенческого спорта должно быть не просто для галочки, должна быть структура, система соревнований", - добавил он.

Фетисов также подчеркнул, что необходимо дать возможность атлетам, которые не попали в большой спорт, продолжать занятия и одновременно получать высшее образование.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.