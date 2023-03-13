Отечественное оборудование задействуют при строительстве крупнейшего спорткомплекса ЯНАО

На большой ледовой арене почти завершены бетонные работы, готовы трибуна и крупные конструктивные элементы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Строители приступили к монтажу оборудования российского производства в самом крупном спортивном комплексе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) "Ямал-Арена". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На тренировочной ледовой арене начат монтаж оборудования для охлаждения льда. Во всех блоках спорткомплекса "Ямал-Арена" идет установка системы вентиляции, ведутся черновые отделочные работы и установка внутренних перегородок. На фасадах продолжается монтаж декоративных панелей. Комплектующие для систем вентиляции и охлаждения льда - российского производства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что возведение объекта продолжается, несмотря на непростую экономическую ситуацию - из-за санкций подрядчик был вынужден отказаться от некоторого иностранного оборудования, что потребовало изменить проектную документацию и увеличить сроки строительства.

На большой ледовой арене почти завершены бетонные работы, готовы трибуна и крупные конструктивные элементы. На тренировочной арене готовится финальная стяжка технологической плиты, выступающей основой для льда. В помещении бассейна завершается монтаж воздуховодов системы вентиляции и штукатурные работы на стенах.

"Ямал-Арена" - уникальный для арктических широт спортивный объект, его площадь более 32 тыс. квадратных метров. Комплекс вместит большую ледовую арену с трибуной на 3 тыс. зрителей, ледовый корт для тренировок, зал хореографии и зал силовой подготовки, универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей, детский бассейн, фитнес-центр. На территории комплекса оборудуют беговую дорожку, универсальную площадку, теннисные корты, площадку ГТО. Ранее сообщалось, что строительство объекта планируется завершить в 2023 году.