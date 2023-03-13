Гуляев считает, что российские шорт-трекисты могли бы конкурировать с мировыми лидерами

По словам главы Союза конькобежцев России, его порадовало выступление спортсменов на чемпионате страны

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские шорт-трекисты готовы составить конкуренцию мировым лидерам после возвращения на международные соревнования. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях состоялся в Уфе с 9 по 13 марта.

"На чемпионате России по шорт-треку меня порадовала здоровая конкуренция, наши спортсмены в случае попадания на международную арену могли бы составить достойную конкуренцию ведущим мировым шорт-трекистам, это касается и мальчиков, и девочек, - сказал Гуляев. - Считаю, что у нас достойная команда, я доволен уровнем результатов, не секундами, потому что они не столь объективны, как в конькобежном спорте, а именно тем, что много представителей различных регионов стали победителями и призерами чемпионата страны".

Гуляев отметил, что победа олимпийского чемпиона Семена Елистратова на дистанции 1 500 м с высокой температурой не является признаком низкой конкуренции. "Семен - это бренд, это его дистанция, на опыте он выиграл и был вне конкуренции, но это не говорит о том, что остальные спортсмены слабые. Просто Семен в этом списке стоит особняком, подтверждая свой высокий класс", - добавил глава Союза конькобежцев России.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.