Футболистки "Динамо" крупно проиграли ЦСКА в дебютном матче в чемпионате России

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-синих

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 0:3 проиграло ЦСКА в своем дебютном матче в чемпионатах России по футболу среди женщин. Встреча прошла в понедельник на "Сапсан-Арене".

Забитыми мячами отметились Франциска Ордега (22-я минута), Невена Дамьянович (50) и Хелена Божич (57, автогол). На 62-й минуте за две желтые карточки с поля была удалена футболистка "Динамо" Милена Никитина.

Женский футбольный клуб "Динамо" был создан в декабре 2021 года. В сезоне 2022 года "Динамо" выступало в первенстве России среди юниорок (игроки не старше 21 года) и заняло второе место.

"Понятно, что для нас такой первый матч важный и исторический, - сказал ТАСС директор развития спортивных проектов "Динамо" Александр Удальцов. - Здорово, что столько болельщиков пришло, хочется им в первую очередь спасибо сказать, несмотря на счет, до последнего гнали команду вперед, для нас это важно, потому что наша основная ценность быть командой для болельщиков. Конечно, результат неудовлетворительный, но мы понимаем, что играли сегодня против одного из фаворитов сезона, сильная, сыгранная команда. Естественно, мы только в начале нашего пути, у нас много работы. Поставлена задача - попасть в четверку, мы будем стремиться к этому".

Главный тренер бело-голубых Сергей Лаврентьев отметил, что несмотря на поражение, его подопечные выглядели достойно. "Мы проиграли в эпизодах: два стандарта, один необязательный полумомент. В целом выглядели неплохо, мы набираемся опыта, будем двигаться только вперед. Конечно, перспективы огромные, у нас молодая команда, есть ряд опытных игроков, в целом у нас очень хорошие молодые игроки, которые будут только развиваться", - подчеркнул Лаврентьев в беседе с корреспондентом ТАСС.

ЦСКА является двукратным чемпионом России (2019, 2020) и дважды серебряным призером турнира (2021, 2022). В прошлом сезоне красно-синие выиграли кубок страны. Во втором туре чемпионата России ЦСКА 18 марта примет самарские "Крылья Советов", "Динамо" днем позже на выезде сыграет с красноярским "Енисеем".