Баскетболисты ЦСКА в третий раз в сезоне обыграли "Зенит" в Единой лиге ВТБ

Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 72:69

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 72:69 обыграл петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в понедельник на "Сибур-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 5 466 зрителей.

Самым результативными игроком матча стал американский разыгрывающий "Зенита" Трент Фрейзер, набравший 20 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал сербский центровой Никола Милутинов - 19.

Эта встреча стала для команд четвертой в Единой лиге ВТБ текущего сезона, на счету ЦСКА три победы.

ЦСКА лидирует в Единой лиге ВТБ, на счету армейцев 28 побед и 2 поражения. На счету "Зенита" 21 победа и 9 поражений, петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице. В следующем матче "Зенит" 22 марта на выезде сыграет с московским МБА. ЦСКА в тот же день примет "Пари Нижний Новгород".

В прошлом сезоне "Зенит" стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв ЦСКА в финальной серии до четырех побед со счетом 4-3. В сентябре 2022 года "Зенит" со счетом 71:70 обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок ВТБ.