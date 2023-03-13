Женский футбольный клуб "Динамо" проведет матч на "ВТБ-Арене"

Как рассказал ТАСС директор развития спортивных проектов "Динамо" Александр Удальцов, клуб еще не определился с домашним стадионом на сезон

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Футболистки московского "Динамо" в этом сезоне проведут один домашний матч на "ВТБ-Арене". Об этом ТАСС в понедельник сообщил директор развития спортивных проектов "Динамо" Александр Удальцов.

13 марта женский футбольный клуб "Динамо" провел дебютный матч в чемпионатах России по футболу. Бело-голубые уступили ЦСКА со счетом 0:3, встреча прошла на "Сапсан-Арене".

"Сегодня у нас была такая разовая акция - играть на "Сапсан-Арене", сейчас решаем этот вопрос, действительно хочется обрести свой дом, - сказал Удальцов. - Нам на прошлой неделе, спасибо руководству клуба, удалось сертифицировать базу, получить лицензию, которая достаточно для того, чтобы по регламенту женской Суперлиги принимать матчи. Поэтому такой базовый вариант - база в Новогорске".

"Но мы слышим обращения болельщиков, в них есть просьба, чтобы это было более доступно место, мы пытаемся этот вопрос решить. Рассматривается ли "ВТБ-Арена"? На "ВТБ-Арене" у нас запланирована одна игра в этом сезоне, мы готовим хороший сюрприз, думаю, что об этом скоро расскажем", - добавил Удальцов.

Женский футбольный клуб "Динамо" был создан в декабре 2021 года. В сезоне 2022 года "Динамо" выступало в первенстве России среди юниорок (игроки не старше 21 года) и заняло второе место.