Стадия полуфинала "плей-офф пути РПЛ" Кубка России стартует матчем "Спартак" - "Урал"

Также во вторник пройдет игра второго этапа "плей-офф пути регионов" между "Акроном" и "Локомотивом"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Стадия 1/2 финала "плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу стартует во вторник матчем между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом". Также в этот день состоится игра второго этапа "плей-офф пути регионов" между тольяттинским "Акроном" и столичным "Локомотивом".

Первый матч 1/2 финала "плей-офф пути РПЛ" между "Спартаком" и "Уралом" пройдет на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 20:00 мск. Ответная игра между командами состоится в период с 4 по 6 апреля. На стадии 1/4 финала "Спартак" по итогам двух матчей прошел "Локомотив" (1:0, 4:2), "Урал" оказался сильнее "Ростова" (1:1, 2:1). До этого "Спартак" стал победителем группы B, в которой также выступали самарские "Крылья Советов", петербургский "Зенит" и воронежский "Факел". "Урал" выиграл квартет D, в котором играли ЦСКА, "Торпедо" и "Сочи".

После возобновления сезона "Спартак" и "Урал" провели матч в 18-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. Матч первой части чемпионата России между командами завершился гостевой победой красно-белых со счетом 2:0. "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 19 играх, "Урал" с 25 очками располагается на десятой позиции.

В составе "Спартака" не сыграют вратарь Александр Селихов и нападающие Александр Соболев и Шамар Николсон, которые продолжают отбывать дисквалификацию. 27 ноября в матче шестого тура группового этапа Кубка России "Спартак" на выезде уступил петербургскому "Зениту" (0:0, 2:4 по пенальти). Основное время игры завершилось массовой дракой. Главный арбитр встречи Владимир Москалев показал красные карточки футболистам "Зенита" Вильмару Барриосу, Родригао и Малкому, а также Соболеву, Селихову и Николсону. 1 декабря контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать удаленных в матче игроков на шесть встреч кубка страны.

"Акрон" примет на своем поле "Локомотив" в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов", встреча начнется в 17:30 мск. "Акрон" начал выступление в "пути регионов" Кубка России с четвертого раунда, на этом этапе команда прошла "Торпедо-Владимир" (1:0), в пятом раунде одолела домодедовский "Пересвет" (5:0), в шестом - владикавказскую "Аланию" (1:0). На первом этапе 1/4 финала "плей-офф пути регионов" "Акрон" прошел московское "Торпедо" (2:0). "Локомотив" занял второе место в группе А "пути РПЛ", в которой также выступали "Краснодар", "Пари Нижний Новгород" и подмосковные "Химки". В 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" команда в двух матчах уступила "Спартаку".

15 марта самарские "Крылья Советов" дома сыграют с ЦСКА в первом матче 1/2 финала "плей-офф пути РПЛ". Также в этот день состоятся игры второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" "Зенит" - "Динамо", "Ахмат" - "Краснодар". 16 марта "Пари НН" дома сыграет с "Ростовом".

О формате Кубка России

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах "плей-офф пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ" проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "пути регионов".

В "плей-офф пути регионов" каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда "пути регионов" играют с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ". Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

В финальном матче Кубка России, который должен пройти 11 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют победители "плей-офф пути РПЛ" и "плей-офф пути регионов".