Выставочный боксерский бой между Монсоном и Варданяном завершился вничью

Поединок состоял из трех раундов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Выставочный боксерский поединок между бойцом смешанного стиля (ММА) Джеффом Монсоном и менеджером бойцов поп-ММА Артуром Варданяном закончился вничью. Бой прошел во дворце спорта "Крылья Советов" в Москве.

Бой состоял из трех раундов по две минуты.

На счету Монсона теперь пять поединков по правилам бокса, он одержал две победы, потерпел одно поражение, два боя завершились вничью. Последний до этого боя боксерский поединок с участием Монсона прошел в октябре 2022 года, тогда он единогласным решением судей проиграл Тимуру Никулину.

Монсону 52 года, он родился в США, выступал в этой стране в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В 2018 году Монсон получил российский паспорт, он избирался в Совет депутатов городского округа Красногорск. 16 февраля боец сообщил ТАСС, что принял решение отказаться от американского гражданства.

Варданяну 33 года, он является мастером спорта по рукопашному бою. В его активе до этого не было профессиональных боев.