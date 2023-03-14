Матыцин назвал спорт уникальной платформой по укреплению взаимоотношений России и Индии

В сложное время важно объединить усилия и строить мосты, отметил министр

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Спортивная дружба России и Индии является основой эффективных дипломатических отношений и развития спорта. Об этом во вторник заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Спорт - это уникальная платформа по укреплению взаимоотношений между нашими странами. В сложное время важно объединить усилия, чтобы преодолеть все трудности, двигать спорт вперед, строить мосты, а не разрушать их. Спорт - это уникальная платформа, которая задает основы уважительного отношения к правилам, соперникам, приверженности олимпийским ценностям", - заявил Матыцин.

В рамках рабочей поездки в Индию Матыцин встретился с делегацией Олимпийской ассоциации Индии под руководством президента организации Пилавуллаканти Текшкаппарампил Уша.

"Наша спортивная дружба - основа эффективных дипломатических отношений и дальнейшего развития спорта. Мы заинтересованы продолжать укреплять отношения во всех видах спорта - в частности в фигурном катании, легкой атлетике, футболе, а также развивать популярные индийские виды спорта и активности", - добавил министр.

В рамках рабочей поездки Матыцин также встретится с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Индии Денисом Алиповым, министром информации и по вопросам вещания, по делам молодежи и спорта Индии Анурагом Сингхом Тхакуром. 15 марта Матыцин примет участие в совещании руководителей министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.