Футболист сборной России Джикия рассказал, что соскучился по Миранчуку и Головину

Георгий Джикия отметил, что у него потрясающие отношения с Александром Головиным и Алексеем Миранчуком

ТАСС, 14 марта. Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия находится в прекрасных отношениях с полузащитниками Александром Головиным и Алексеем Миранчуком и будет рад встретиться с ними на сборах национальной команды. Об этом он рассказал во вторник "Спорт-Экспрессу".

"У меня с Миранчуком и Головиным потрясающие отношения. Очень рад, что встречусь с ними и увижусь. Скучал ли по ним? Конечно", - сказал Джикия.

6 марта пресс-служба сборной России опубликовала расширенный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. В него вошел 41 футболист, в том числе Миранчук, выступающий за итальянский "Торино", и Головин, являющийся игроком "Монако". Футболисты не принимали участия в сентябрьском и ноябрьском сборах команды

Головину 26 лет, в текущем сезоне он провел за "Монако" 37 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. У 27-летнего Миранчука 4 гола и 5 голевых передач в 22 играх за "Торино".