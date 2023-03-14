Главный арбитр КХЛ рассказал, какие пожелания лига высказала телекомментаторам

По словам Алексея Анисимова, комментаторы обсуждали с ним моменты по трактовке правил, связанные с толчком на борт

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Телекомментаторы на встрече с главным арбитром Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексеем Анисимовым получили разъяснения по ряду эпизодов в матчах, чтобы понимать, что является нарушением, а что - нет. Об этом ТАСС рассказал во вторник главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

"Мы поблагодарили коллег за работу, именно комментаторы доносят до болельщиков у экранов те простые истины, которые помогают зрителям лучше разбираться в хоккее. Каждый год комментаторы, тренеры команд и судьи получают от нас одинаковый объем знаний - показываем единую презентацию, чтобы все понимали, какая будет линия судейства, на что стоит особенно обратить внимание, - сказал Анисимов. - Дополнительно ответили на вопросы коллег, связанные с неочевидными эпизодами регулярного чемпионата, разобрали моменты на видео, чтобы наглядно было видно, почему арбитр в конкретной ситуации принял именно такое решение".

Вебинар с участием Анисимова и телекомментаторов проходил накануне старта плей-офф.

По словам Анисимова, комментаторы обсуждали с ним, в частности, моменты по трактовке правил, связанные с толчком на борт.

"Еще раз показали, что для этого должно быть установлено, где руки у игрока, как он врезается, какой частью тела. Это тонкости и нюансы, здорово, что комментаторы хотят их знать, интересуются этим. Порадовало, что в вебинаре постоянно принимают участие и региональные телетрансляторы, которые также задавали вопросы и активно обсуждали эпизоды. Все находятся в одном инфополе, и от их работы многое зависит, потому что к ним прислушиваются болельщики", - сказал он.