Главный арбитр КХЛ не видит ничего страшного в отмене решений судей после матчей

В нынешнем сезоне спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ трижды отменил штрафы, которые были наложены на игроков во время матчей

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ничего страшного в отмене решения судей спортивно-дисциплинарным комитетом (СДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после матчей нет. Такое мнение ТАСС высказал во вторник главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

"Во-первых, СДК - это высший дисциплинарный орган, решения которого не подлежат обжалованию. Во-вторых, иногда видение комитета, в состав которого входят профессионалы, прошедшие школу хоккея, может не коррелироваться с мнением департамента судейства, - сказал Анисимов. - Тем это и прекрасно, что судьи иногда у нас видят момент по-своему, а игроки - по-другому, и в этом ничего вообще страшного нет. Мы сейчас говорим именно по решениям СДК, которые я никогда не буду обсуждать, потому что они обжалованию не подлежат".

В нынешнем сезоне СДК трижды отменил штрафы, которые были наложены на игроков во время матчей. В середине сентября было отменено удаление до конца игры спартаковца Шэйна Принса после его столкновения с защитником "Салавата Юлаева" Ярославом Цулыгиным. В конце сентября был отменен пятиминутный штраф защитника "Авангарда" Семена Чистякова, наложенный в матче с "Торпедо" (атака в голову или шею). В конце ноября СДК отменил удаление до конца игры у игрока московского "Динамо" Владислава Михайлова после того, как тот применил силовой прием на нападающем минского "Динамо" Седрике Пакетте.

"В отмене решений я ничего страшного не вижу: судьи принимают решения на льду в течение секунды, СДК выносит свое решение, смотря эпизод с разных камер и после 30 повторов. Да, судьи могут руководствоваться выбором 50 на 50 и принять решение не такое, как считает кто-либо. Поэтому есть СДК, у него есть возможность отменить решение. Это компетентный орган, который выполняет свою функцию, и она у него правильная", - добавил он.

По мнению Анисимова, количество отмен судейских решений увеличиваться не будет. "Есть определенный уровень судейства, и СДК не делает это в пику судьям, а просто подтверждает те или иные решения. Можно было бы говорить о тенденции, если после каждого игрового дня отменялись какие-то решения", - подчеркнул он.