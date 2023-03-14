Глава WADA считает, что конвенция ЮНЕСКО не помогает в реальной борьбе с допингом

По мнению Витольда Баньки, конвенция не обладает эффективным и устойчивым механизмом

ТАСС, 14 марта. Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте ЮНЕСКО морально устарела, поскольку государственные служащие сейчас не несут никакой ответственности за ее несоблюдение и нарушение Всемирного антидопинговго кодекса. Такое мнение во вторник высказал президент WADA Витольд Банька, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне.

"К сожалению, конвенция ЮНЕСКО не обладает эффективным и устойчивым механизмом, - сказал Банька. - Ее нарушение практически не имеет последствий. Другими словами, государства, которые подводят своих спортсменов и спортсменов других стран, не несут никаких наказаний в соответствии с конвенцией".

"Конвенция ЮНЕСКО должна работать в тандеме с Кодексом WADA, - добавил он. - Но она не менялась с момента ее первой адаптации 18 лет назад, в то время как WADA ведет всесторонние консультации по вопросу совершенствования Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, и именно поэтому наш документ является таким прочным".

В качестве примера несостоятельности конвенции ЮНЕСКО президент WADA привел допинговый скандал с участием России, решение по которому было вынесено в 2019 году. Тогда Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил наложенные WADA санкции в отношении российского спорта, предполагающие запрет на использование российскими спортсменами национальной символики и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также лишение России права принимать эти соревнования. "Даже после этого Россия продолжала играть влиятельную роль в ЮНЕСКО и особенно в Бюро Конференции сторон конвенции ЮНЕСКО", - отметил глава WADA.

Изменение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

В 2019 году на седьмой сессии конференции сторон ЮНЕСКО обсуждалось принятие документа о дисциплинарных мерах за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Проект документа предполагал санкции к государствам-участникам за несоблюдение Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и соглашался с дисциплинарными мерами, которые прописаны во Всемирном антидопинговом кодексе WADA.

В частности, там говорилось, что несоблюдение правительством конвенции о борьбе с допингом в спорте в дальнейшем могло бы привести к невозможности стране подавать заявки на участие в соревнованиях, а также невозможности или недопущению ее кандидатуры проводить международные соревнования. Страна также лишалась бы права подавать заявку на участие в чемпионатах мира и других международных соревнованиях.

Россия, которую на конференции представлял бывший министр спорта РФ Павел Колобков, выступила против принятия проекта, указав на несовершенство документа. Члены конференции отложили вопрос о принятии изменений в конвенцию ЮНЕСКО, поскольку утверждение подобных документов должно происходить консенсусом, которого достигнуто не было.