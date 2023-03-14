Анисимов прокомментировал манеру работы судей в КХЛ и НХЛ

Судьи в КХЛ и НХЛ физически подготовлены одинаково, отметил Алексей Анисимов

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Не все российские клубы согласятся с тем, чтобы арбитры работали на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в той манере, в которой судят в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал во вторник главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

"Если говорить о физической подготовке, то везде судьи готовы одинаково. Там хоккей немного другой, как и философия, которую можно предложить нашим клубам, но не все на это согласятся, - сказал Анисимов. - Если у нас руководители клубов просят, что нужно давать удаления за все нарушения, то там могут дать две минуты за одно, другое, а дальше вообще не влезать в игру. Там это зарабатывание денег, шоу со всеми вытекающими".

Руководитель арбитров КХЛ рассказал, успевает ли он анализировать работу коллег за границей. "По мере возможности мы смотрим НХЛ, чемпионаты Швеции и Финляндии, просим специалистов "военной комнаты" (комната видеопросмотров - прим. ТАСС) сделать определенную выборку. Есть интересные моменты в НХЛ, которые нужно замечать и примерять на нашу лигу. Анализ есть, и в НХЛ также смотрят, что у нас происходит. К примеру, мы ввели правило, что при входе в зону атаки достаточно, чтобы проекция конька касалась синей линии, и НХЛ забрала его на следующий год. Конечно, все друг за другом смотрят, пытаются правильные вещи почерпнуть, поэтому нужно перенимать правила и детали, которые добавят игре зрелищности", - отметил он.