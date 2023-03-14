Матыцин встретился с женской сборной России по боксу перед чемпионатом мира в Нью-Дели

Министр заявил, что надеется услышать гимн Российской Федерации в честь победителей чемпионата

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Члены женской сборной России по боксу отлично готовы к предстоящему чемпионату мира по эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) в Нью-Дели, важно, что в непростое время они будут выступать на мировом первенстве под флагом и с гимном страны. Об этом во вторник заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Энергетика у девчонок очень мощная, вся команда отлично готова. Спасибо Федерации бокса России, Международной ассоциации бокса, что отстаивали принципы честной борьбы, честного спорта. Очень важно, что в это непростое время команда выступает под российским флагом, я надеюсь, мы услышим гимн Российской Федерации в честь победителей", - сказал Матыцин.

"Видно, что девушки знают, какую страну они представляют. Уверен, что пример Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России окажет позитивное влияние на решения других международных федераций, потому что спорт должен быть вне политики и не должен быть подвержен дискриминации по национальному признаку. Бокс - один из самых древних видов спорта, где соперничают два спортсмена, никуда за пределы ринга уже не убежишь. В боксе всегда ценилась честная борьба. Эти принципы - принципы честной и открытой игры - сегодня должны торжествовать", - добавил он.

Матыцин провел встречу с женской сборной России в рамках рабочей поездки в Индию.

Женский чемпионат мира по боксу в Нью-Дели пройдет с 15 по 26 марта, российская сборная будет выступать на нем с национальной символикой благодаря решению IBA. В связи с допуском на турниры IBA спортсменов из России и Белоруссии мировое первенство решили бойкотировать федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.