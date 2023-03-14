В Сочи планируют в 2024 году модернизировать Адлерскую теннисную академию

Курировать реализацию проекта будет Елена Веснина

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Модернизацию Адлерской теннисной академии в Сочи, история которой насчитывает более 40 лет, планируют завершить в 2024 году, что позволит обеспечить проведение тренировочного процесса при любых погодных условиях. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Сочи во вторник.

"Разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительные работы планируется в 2023-2024 годах. Реконструкцию проведут поэтапно, что позволит обеспечить беспрерывный тренировочный процесс. Курировать реализацию проекта будет олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде, почетный гражданин города Сочи Елена Веснина", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сочи.

В 2021 году губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с призерами Олимпийских игр поручил проработать возможность строительства теннисной академии в Сочи и найти подходящую площадку для нее. Позже мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что будет модернизирована Адлерская теннисная академия, в частности, планируется создать закрытые корты, чтобы спортсмены могли тренироваться круглый год.

Уточняется, что теннисную академию трансформируют в спортивный комплекс с четырьмя крытыми кортами и трибуной на 500 мест, также будут предусмотрены открытые корты, в том числе с навесом, учебно-методический центр, оборудуют центр восстановления спортсменов со спа-комплексом, комментаторские помещения, зону для пресс-конференций. При академии планируется открыть музей достижений российского тенниса.

Адлерская теннисная академия располагает десятью кортами, трибунами на 1,5 тыс. мест, спортивным городком, парковой зоной, физкультурно-оздоровительным комплексом. на ее базе свою деятельность осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва №6". Здесь занимаются свыше 500 юных теннисистов. В 2022 году академия отметила 40-летие.