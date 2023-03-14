"Кузбасс" и "СКА-Нефтяник" впервые встретятся в финале чемпионата России по бенди

"Кузбасс" в третьем матче полуфинальной серии со счетом 11:5 обыграл "Водник"

ТАСС, 14 марта. Кемеровский "Кузбасс" со счетом 11:5 победил архангельский "Водник" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла во вторник в Кемерово.

Забитыми мячами в составе клуба из Кемерова отметились Дмитрий Макаров (3-я минута), Александр Егорычев (7, 23, 38, 49, 52), Артем Азаров (16), Кирилл Девятых (45, 64, 89), Артем Репях (62). У "Водника" отличились Евгений Дергаев (34), Илья Насекин (35), Данил Кузьмин (81), Арсений Козлов (83, 84).

"Кузбасс" одержал второю победу в серии и впервые за 14 лет вышел в финал первенства страны, в 2009-м кемеровский клуб проиграл московскому "Динамо". На счету "Кузбасса" ни одной победы в чемпионате России, команда четыре раза становилась серебряным призером и семь раз - бронзовым.

В финале турнира "Кузбасс" сыграет с четырехкратным чемпионом России хабаровским "СКА-Нефтяником", который в полуфинальной серии одолел московское "Динамо" (2-1). Клубы впервые встретятся в финале чемпионата России.

Рекордсменами по победам в чемпионате России являются московское "Динамо" и "Водник" (по 9 раз). Финал нынешнего розыгрыша состоится 19 марта.