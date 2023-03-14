Остановились на своих кадрах. Жамнов стал главным тренером хоккейного клуба "Спартак"

Наставник сборной России ранее уже тренировал красно-белых, а также работал в клубе в качестве вице-президента и генерального менеджера

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" во вторник объявил имя нового главного тренера. Им стал Алексей Жамнов, который уже возглавлял команду большую часть сезона-2018/19.

Нынешний главный тренер сборной России с 2015 года входит в руководство "Спартака", долгое время он работал в клубе в качестве вице-президента и генменеджера. В последние годы олимпийский чемпион Жамнов, с 1992 по 2006 год выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), был советником председателя наблюдательного совета "Спартака" Олега Усачева, а также возглавлял клубную академию. С 2021 года Жамнов является главным тренером сборной России. При нем национальная команда провела только три турнира - два Кубка Первого канала (2021, 2022) и Олимпийские игры в Пекине - и везде стала второй.

Тренерской практики в сборной у Жамнова было немного, в интервью ТАСС в сентябре он говорил, что готов рассмотреть предложения от клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). История Жамнова со сборной, скорее всего, завершится этим летом. В июне у специалиста истекает контракт с Федерацией хоккея России, о его продлении ничего не слышно в прессе.

Одной из задач Жамнова, как отметил Усачев, является то, чтобы "Спартак" вышел на высокие позиции в КХЛ, уделяя при этом достаточно внимания развитию молодых игроков в своей системе. "Также уверен, что под его руководством наша команда будет показывать содержательный и интересный хоккей, который, в свою очередь, не оставит равнодушными многочисленных болельщиков московского "Спартака", - приводит слова Усачева пресс-служба клуба.

Новый вызов Жамнова

С Жамновым "Спартак" планирует обрести стабильность в плане игры и деятельности вокруг основной команды. За прошедший регулярный сезон, по итогам которого красно-белые не попали в плей-офф, в клубе сменили двух главных тренеров. Ни Борис Миронов, ни Игорь Гришин не имели необходимого опыта и авторитета, чтобы кардинально изменить неважно складывавшуюся турнирную ситуацию. Понятно было и то, что не останется на посту главного тренера Николай Заварухин, который завершал сезон в качестве исполняющего обязанности.

Поиски нового главного тренера шли еще до завершения регулярного чемпионата. Одно время можно было предположить, что им станет известный по выступлению за "Спартак" Александр Барков - его приход в основную команду предполагали после того, как специалист, работавший на уровне КХЛ в "Металлурге" и "Ак Барсе", появился в тренерском штабе молодежной команды красно-белых. Однако Барков остался в молодежке, это помогло работе тренеров красно-белых в чемпионате Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) - "Спартак" находится в шаге от того, чтобы выбить из плей-офф МХЛ прошлогоднего финалиста и своего принципиального соперника "Красную Армию".

Если верить российским СМИ, на пост главного тренера "Спартака" рассматривали Дмитрия Квартальнова и нынешнего наставника "Адмирала" Леонида Тамбиева, однако в окончательном списке, по информации источника ТАСС, их не оказалось.

В карьере Жамнова наступил интересный момент, когда он может окончательно осознать, как умело и грамотно выстроить игру команды после долгой планомерной летней подготовки.

"Вставал на лавку в критический момент для команды"

До сборной тренерская работа Жамнова сводилась, в основном, к тому, чтобы в "пожарном" порядке исправлять непросто складывавшуюся турнирную ситуацию команды. Так было в аутсайдере КХЛ мытищинском "Атланте", а потом и в "Спартаке". В сезоне-2017/18 он на несколько матчей спускался на тренерскую скамейку, чтобы помочь Вадиму Епанчинцеву, под руководством которого "Спартак" впервые с 2011 года вышел в плей-офф.

В следующий раз Жамнову пришлось исправлять турнирную ситуацию более жесткими методами. "Спартак" в середине октября 2018 года занимал седьмое место в Западной конференции, Жамнов уволил Епанчинцева и сам стал руководить командой в тандеме с Игорем Улановым, который вернулся в "Спартак" по ходу сезона. Жамнов и Уланов сумели вывести красно-белых в плей-офф, где "Спартак" даже нанес два поражения подряд СКА в первом раунде, повел в серии до четырех побед со счетом 2-0, но в итоге проиграл.

"Тогда Жамнов, проработав в "Спартаке", проявил себя с положительной стороны. Предъявить ему претензии нельзя: он выправил игру команды, наладил дисциплину, появился какой-то тактический рисунок, - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Борис Майоров. - Что касается длительных периодов, то мы не можем давать ему характеристику, потому что таких отрезков в его карьере не было. Надо всегда помнить, что работа в сборной и клубе - абсолютно разные вещи, совершенно другие подходы".

Положительно о работе Жамнова в "Спартаке" отозвался и бывший гендиректор красно-белых Игорь Хохлачев, чей сын Александр в то время выступал в команде, а в этом сезоне стал самым результативным хоккеистом клуба, побив ряд командных рекордов в КХЛ. "После общения и работы с ним только положительные эмоции, он ставит системную и дисциплинированную модель игры с возможными творческими вариантами в чужой зоне. Он вставал на лавку в достаточно критический момент для команды", - отметил Игорь Хохлачев.

Не раз отмечалось, что Жамнова тогда тяготило тренерство, его больше манила именно работа генменеджером, селекционером, как это было в штабе сборной России с 2016 года. Авторитет этого специалиста не подвергается сомнению, именно он долгие годы был важным связующим звеном между штабом сборной и хоккеистами НХЛ, ездил в Северную Америку для встречи с ними перед Кубком мира.

Авторитет Жамнова может помочь уговорить остаться в "Спартаке" пришедших в ходе обмена из СКА форвардов Федора Свечкова и Никиту Чибрикова. 19-летний Свечков и 20-летний Чибриков уже высказали желание попробовать свои силы за океаном, их контракты со "Спартаком" истекут 30 апреля.