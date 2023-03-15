Нападающий "Ванкувера" Кузьменко набрал 60-е очко в 65-м матче в НХЛ

Канадская команда дома победила "Даллас" со счетом 5:2

ТАСС, 15 марта. "Ванкувер" дома со счетом 5:2 обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на среду.

В составе победителей шайбы забросили Фил Ди Джузеппе (2-я минута), Андрей Кузьменко (7), Энтони Бовилье (32), Гийом Бризбуа (45), Джей Ти Миллер (57). У "Далласа" отличились Уайатт Джонстон (21), Джейми Бенн (40).

Кузьменко забросил 33-ю шайбу и набрал 60-е очко в текущем сезоне, на счету российского нападающего также 27 результативных передач в 65 играх. Он проводит дебютный сезон в НХЛ. Одноклубники Кузьменко нападающие Василий Подколзин и Виталий Кравцов, а также форвард "Далласа" Евгений Дадонов не отметились результативными действиями.

"Ванкувер" занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 63 очка в 66 играх. "Даллас" лидирует в Центральном дивизионе с 87 очками после 68 встреч. В следующем матче "Ванкувер" в гостях сыграет с "Аризоной" 17 марта, "Даллас" в этот же день на выезде встретится с "Эдмонтоном".