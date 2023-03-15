Мамин: для ЦСКА серия плей-офф КХЛ с "Локомотивом" может быть легче, чем с "Северсталью"

Во вторник столичный клуб со счетом 5:3 обыграл "Северсталь" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Четвертьфинальная серия плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" для московского ЦСКА может сложиться легче, чем серия против череповецкой "Северстали" на предыдущей стадии соревнований. Такое мнение ТАСС в среду высказал нападающий армейцев Максим Мамин.

"Тяжелая победа, но мы не сомневались в себе при счете 0:2 по ходу матча. Такие серии не истощают, наоборот, придают уверенности. Следующая может быть легче, я на это надеюсь. Думаю, в матчах не будет много голов, придется много поработать, но мы к этому готовы", - сказал Мамин.

Во вторник ЦСКА победил "Северсталь" со счетом 5:3 в решающем седьмом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Первые матчи между ЦСКА и "Локомотивом" пройдут 17 и 19 марта в Москве.