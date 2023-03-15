Тарпищев считает, что травма не помешает Медведеву продолжить выступление в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев повредил ногу во время второго сета матча против Александра Зверева

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев получил несерьезную травму во время матча четвертого круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе против представителя Германии Александра Зверева, она не помешает ему продолжить выступление на этих соревнованиях. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"У Дани легкий надрыв связок. Если б с ним был мой китайский доктор, он мог бы за один день на ноги его поставить, - сказал Тарпищев. - Но травма нестрашная - болеть, конечно, будет, но это не критично. Можно продолжать играть".

"По матчу отмечу морально-волевые качества у Дани, он везде выглядел чуть лучше соперника. Кроме второй подачи. По игровым качествам же был чуть лучше Зверева во всем", - отметил Тарпищев.

Во вторник Медведев обыграл Зверева со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. В середине второго сета россиянин неудачно упал во время розыгрыша и повредил ногу. После этого Медведев взял медицинский перерыв и вызвал на корт врача, который забинтовал ему голеностоп.

Следующий матч Медведев проведет в ночь на четверг против испанца Алехандро Давидович-Фокины.