Олимпийская чемпионка Чигирева назвала Ищенко своим кумиром в синхронном плавании

Во вторник стало известно, что Наталья Ищенко будет включена в Международный зал славы плавания

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко является кумиром в синхронном плавании для двукратной победительницы Игр Влады Чигиревой и значительно повлияла на ее развитие как спортсменки. Об этом Чигирева рассказала ТАСС в среду.

"Это невероятно радостная новость для всех нас, для мирового синхронного плавания, - сказала Чигирева. - С самого детства Наташа была моим кумиром в синхронном плавании в целом и в соло в частности, она сильно повлияла на мое развитие, на мою творческую составляющую. Я смотрела ее сольные выступления, и ее программы вдохновляли меня на работу, на развитие в себе этого творческого начала именно в соло. Когда мне было 10 лет, а Наташа только попала в сборную, я подходила к ней с трясущимися руками за автографом, спустя несколько лет мы уже вместе выступали".

"Мне посчастливилось быть с ней в одной команде, выступать вместе в группе, всю произвольную программу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро мы стояли в паре. У нас большая разница в росте, но работа рядом с ней сделала меня сильнее. Наташа никогда не тратила время на тренировках на ерунду, только работа, каждую секунду, и это, безусловно, повлияло на мое мастерство. Я очень рада, что Наташу включили в зал славы, она этого достойна", - добавила собеседница агентства.

14 марта стало известно, что Ищенко будет включена в Международный зал славы плавания. Церемония состоится 30 сентября в США.

Ищенко 36 лет, она пять раз побеждала на Олимпийских играх, одержала 19 побед на чемпионатах мирах и завоевала 12 золотых наград на европейских первенствах. В настоящий момент она занимает должность министра спорта Калининградской области.