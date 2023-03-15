15 марта, 07:30
ATP

Тарпищев рассказал о причинах поражения Рублева в матче с британцем Норри в Индиан-Уэллсе

Россиянин в ночь на среду в двух сетах уступил британцу в игре четвертого круга

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Медленные корты турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе помешали россиянину Андрею Рублеву эффективно использовать первую подачу в матче четвертого круга против британца Кэмерона Норри. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Корт на турнире действительно очень медленный, поэтому подача, козырь Рублева, принимается. И в целом по игре Норри был цепче, - сказал Тарпищев. - К тому же вторая подача остается проблемной у Андрея".

Встреча между Рублевым и Норри прошла в ночь на среду и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу британца.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является американец Тэйлор Фриц. 

Теги:
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATP
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