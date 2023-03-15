Фигуристка Медведева рассказала, что создала платье для турнира шоу-программ в нейросети

Турнир шоу-программ пройдет в Москве 18 марта

ТАСС, 15 марта. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева создала эскиз платья для турнира шоу-программ с помощью нейросети. Об этом Медведева рассказала в среду в эфире Первого канала.

"Я долго и мучительно думала над костюмом, мне ничего не приходило в голову. Зашла в приложение с искусственным интеллектом, забила много-много слов, которые хоть как-то могут относиться к образу. Этот искусственный интеллект выдал мне эскиз платья, и я поняла: вот оно! И на основе созданного искусственным интеллектом платья мы создали мое", - сказала Медведева.

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве. К участию в соревнованиях приглашаются действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин. Чемпионы мира и Олимпийских игр допускаются к турниру без предварительного отбора. Номер для Медведевой поставит серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.