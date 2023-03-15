Латвийской теннисистке Остапенко и двум велогонщикам вернули госфинансирование

На прошлой неделе стало известно, что Национальный олимпийский комитет Латвии приступил к реализации идеи о прекращении финансирования спортсменов, принимающих участие в турнирах, на которых выступают представители России и Белоруссии

ТАСС, 15 марта. Латвийская теннисистка Елена Остапенко и велогонщики Том Скуиньш и Кристас Нейланд продолжат финансироваться из государственного бюджета. Об этом заявила министр образования и науки Латвии Анда Чакша, комментарий которой приводит портал Sportacentrs.

9 марта портал NRA сообщил, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Латвии приступил к реализации идеи министерства образования и науки страны прекратить финансирование спортсменов, принимающих участие в турнирах, на которых выступают представители России и Белоруссии. В список вошли Остапенко, Скуиньш и Нейланд.

"Оценивая обстоятельства, связанные с удержанием материальной помощи спортсменам олимпийской сборной Латвии Елене Остапенко, Тому Скуиньшу и Кристасу Нейланду, а также прислушиваясь к мнению Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса, Минобрнауки Латвии в сотрудничестве с НОК подготовило поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменов олимпийской сборной Латвии. Сегодняшние поправки предусматривают предотвращение удержания льгот для упомянутых спортсменов и обеспечат полный объем финансирования", - сказала Чакша.

Остапенко 25 лет, она является победительницей Roland Garros 2017 года. Спортсменка занимает 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка побеждала на пяти турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и на шести - в парном.

Скуиньшу 31 год, Нейланду - 28. Скуиньш дважды принимал участие в Олимпийских играх (2016, 2021), однако не сумел завоевать медалей. Он является пятикратным чемпионом Латвии, на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в 2013 году стал бронзовым призером в шоссейных гонках. Нейланд трижды побеждал на чемпионате Латвии.