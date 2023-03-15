"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче полуфинала "пути РПЛ" Кубка России

Ответная встреча пройдет 5 апреля в Москве

ТАСС, 15 марта. Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА со счетом 2:2 сыграли вничью в первом матче полуфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду в Самаре.

Забитыми мячами в составе "Крыльев Советов" отметились Владимир Писарский (49), Дмитрий Цыпченко (64), у ЦСКА отличились Хесус Медина (46-я минута) и Федор Чалов (76). На 53-й и 88-й минутах встречи после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр Павел Шадыханов отменил голы защитника самарского клуба Гленна Бейла. На 59-й минуте на замену вместо полузащитника ЦСКА Константина Кучаева впервые с сентября прошлого года вышел защитник Игорь Дивеев, который восстанавливался от перелома большеберцовой кости. Ответная встреча пройдет 5 апреля в Москве.

Ранее в Грозном в матче второго этапа четвертьфинала "плей-офф пути регионов" "Краснодар" разгромил местный "Ахмат" со счетом 3:0 и вышел в следующую стадию турнира.

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь РПЛ" и "путь регионов". В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах "плей-офф пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ" проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов".

В плей-офф "пути регионов" каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда "пути регионов" играют с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ". Та же система будет применяться и в последующих стадиях.

В финальном матче Кубка России, который должен пройти 11 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют победители плей-офф "пути РПЛ" и плей-офф "пути регионов".