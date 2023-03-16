Тарпищев посоветовал Медведеву больше разговаривать с судьями, а не ломать ракетки

Президент Федерации тенниса России отметил, что травма повлияла на игру россиянина в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Споры россиянина Даниила Медведева с судьями на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе помогают ему разрядиться и успокоить нервную систему, это лучше, чем ломать ракетки. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Травма все таки давала о себе знать. Даня подавал хуже, процент подачи был невысокий, - сказал Тарпищев. - Но хорошо, что выиграл и вышел в полуфинал. Послезавтра будет в лучшей уже форме".

В ночь на четверг Медведев вышел в полуфинал турнира, обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:3, 7:5). В матче четвертого круга против Александра Зверева из Германии россиянин повредил лодыжку.

По ходу матча Медведев снова дискутировал с судьей на вышке и критиковал слишком медленное, по мнению теннисиста, покрытие турнира. "Выплеснуться нужно было Медведеву - это нормальный ход. Вместо того что б ракетки колотить, лучше так. Четвертой турнир подряд все же играет - нервная система в напряжении. А так происходит разрядка", - отметил Тарпищев.

Следующим соперником россиянина станет американец Фрэнсис Тиафо.