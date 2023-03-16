Чесноков раскритиковал решение WTA вынести предупреждение Потаповой за футболку "Спартака"

WTA посчитала решение Потаповой надеть футболку "Спартака" неприемлемым и неуместным

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не имеет никакого отношения к политике, поэтому решение Женской теннисной ассоциации (WTA) вынести предупреждение россиянке Анастасии Потаповой за выход на корт в футболке красно-белых вызывает недоумение. Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я не понимаю, что такого сделала Потапова. Ну, вышла она в футболке "Спартака". Если выходить в вещах фабрики "Большевичка", это тоже будет криминал? У нас нет гимна и флага, но "Спартак" - это просто спортивный клуб, за который она болеет, ничего страшного в этом нет, он не имеет никакого отношения к политике. Я не понимаю, что происходит, почему за это нужно выносить предупреждение? Это просто глупость, каким образом они хотят еще наказать нашу страну", - сказал Чесноков.

12 марта Потапова вышла на матч третьего круга турнира в американском Индиан-Уэллсе против американки Джессики Пегулы в футболке "Спартака". 15 марта журналист британской газеты The Independent Джеймс Грей в своем Twitter сообщил, что WTA вынесла россиянке предупреждение и посчитала решение Потаповой надеть футболку "Спартака" неприемлемым и неуместным.

Международная федерация тенниса (ITF) 1 марта прошлого года приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в обеих странах в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Президент ITF Дэвид Хаггерти подчеркнул, что необходимо придерживаться концепции, что спорт и политика должны быть разделены. WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.