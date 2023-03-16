Тренерский штаб Виктора Козлова продолжит работу в клубе КХЛ "Салават Юлаев"

Молодые воспитанники клуба показывают хороший прогресс, отметил Радий Хабиров

УФА, 16 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб хоккейного клуба "Салават Юлаев" продолжит работу в следующем сезоне, также сохранится основной костяк команды. Об этом в четверг сообщила со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова его пресс-служба.

"Радий Хабиров подчеркнул, что тренерский штаб и основной состав команды сохраняется. Молодые воспитанники клуба показывают хороший прогресс. А значит, у "Салавата Юлаева" есть большой потенциал для улучшения результата в следующем сезоне", - говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча Хабирова с представителями клуба прошла в Доме правительства республики, на ней присутствовали главный тренер команды Виктор Козлов, старший тренер Николай Цулыгин, гендиректор Ринат Баширов, хоккеисты Григорий Панин, Даниил Алалыкин и Алексей Пустозеров.

"Салават Юлаев" занял второе место в Восточной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в плей-офф команда проиграла в первом раунде "Адмиралу" из Владивостока (2-4).