Футбольный клуб "Оренбург" продлил контракт с главным тренером Личкой на один сезон

Клуб воспользовался опцией продления, которая была прописана в контракте

ТАСС, 16 марта. Футбольный клуб "Оренбург" продлил соглашение с главным тренером команды Марцелом Личкой. Об этом в четверг сообщает пресс-служба "Оренбурга".

Клуб воспользовался опцией продления, которая была прописана в контракте чешского специалиста. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

После продления контракта Личка обратился к футболистам и поблагодарил их за совместную работу. "Ребята, надо сказать вам спасибо. Я никогда бы не смог ничего добиться как тренер без команды, с которой есть хорошие отношения. Результатов мы добиваемся вместе, а не я как тренер. Для меня это большой плюс - остаться и работать дальше с вами и тренерским штабом", - сказал Личка.

Личке 45 лет, он возглавляет "Оренбург" с 2020 года. В текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занимает восьмое место с 28 очками после 19 туров. Ранее Личка был главным тренером чешского "Хмела" и брестского "Динамо" из Белоруссии.