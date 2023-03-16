Паралимпийские комитеты России и Киргизии планируют заключить меморандум о сотрудничестве

Ранее российская организация заключила соглашения о сотрудничестве с паралимпийскими комитетами Белоруссии, Армении и Таджикистана

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) и Национальный паралимпийский комитет Киргизии намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере развития паралимпийского спорта. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"С 20 по 28 марта в Ярославле состоятся детско-юношеские соревнования на призы Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата "Аленький цветочек". В соревнованиях примет участие сборная команда Киргизии. Во главе делегации вице-президент Национального паралимпийского комитета Киргизии Эрмек Мукашев. В рамках визита Эрмека Мукашева в Россию у нас запланирована встреча, в ходе которой мы намерены подписать соглашение между национальными паралимпийскими комитетами России и Киргизии о сотрудничестве в сфере развития паралимпийского спорта", - сказал Рожков.

Ранее ПКР заключил соглашения о сотрудничестве с паралимпийскими комитетами Белоруссии, Армении и Таджикистана.